ABD, 3 savaş uçağını kimin düşürdüğünü açıkladı

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, Kuveyt hava sahasında ABD'ye ait üç uçağın düştüğü bildirildi. ABD'den yapılan resmi açıklamada, uçakların Kuveyt tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirtildi.

ABD- İsrail ile İran arasında süren savaş bölgedeki askeri hareketliliği artırırken, Kuveyt hava sahasında ABD'ye ait üç adet F-15 savaş uçağı düştü.

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken ABD'den yapılan açıklamada İran'ın "Biz düşürdük" dediği uçakların Kuveyt tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirtildi.

Bölgeden servis edilen fotoğraflarda, üç farklı ABD pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı görülüyor. Görüntülerde paraşütle iniş yapan pilotların yere indikten sonra askeri ekipler tarafından güvenli bölgeye alındığı yer alıyor. Pilotların sağlık durumuna ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, ilk bilgilere göre mürettebatın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Envanterin en güçlü parçası

F-15'ler, ABD envanterinin en güçlü hava üstünlük uçakları arasında yer alıyor ve bugüne kadar hava-hava muharebelerinde kayıp vermemesiyle biliniyor. Bu nedenle yaşanan gelişme askeri çevrelerde dikkatle izleniyor.

