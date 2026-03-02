İran savaşından son dakika haberleri! Pentagon şok etti Hamaney'in eşi...

İRAN-ABD ve İsrail arasındaki savaşta son dakika haberler arka arkaya geliyor. İran savaşın 3. gününde bölgeyi ateşe verdi. Bu kez doğrudan Suudi Arabistan'a saldırdı. Gelen son haber ise Pentagon'dan oldu. Trump savaş 4 hafta sürecek demişti. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine savaşın uzayacağını söyledi. İran'dan gelen yeni haber ise Hamaney'in yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşinin ölüm haberi oldu.

Abone ol

İsrail, ABD ve İran savaşında 3. güne girdi. 28 Şubat sabahı İsrail ve ABD İran’a ortak saldırı başlatmış ve dini lider Hamaney öldürülmüştü. Savaşın 3. gününde İran saldırılarının kapsamını genişletti. Bugün önce Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünü, ardından da Suudi Arabistan'ın can damarını hedef aldı. Kuveyt'te 3 ABD askeri uçağı düşerken, Lübnan cephesi de hareketlendi. İran savaşından bugün gelen son dakika haberleri ise şöyle:

PENTAGON: SAVAŞ UZAYACAK

Amerikan Savaş Bakanı Hegseth ile beraber ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine İran Savaşı'yla ilgili basın açıklamasında bulundu. Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth ABD Başkanı Trump'ın savaş 4 hafta sürecek açıklamasını boşa çıkardı ve şunları söyledi:

"4 hafta sürecek ifadesi gerçekçi değil, operasyonlar gerektiği kadar sürecek. Trump operasyonun süresini belirleme yetkisine sahiptir."

DAHA FAZLA KAYIP VEREBİLİRİZ

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise, Amerikan kuvvetlerinin bölgeye konuşlandırılmasına devam edildiğini söyledi. ABD Genelkurmay başkanı şunları söyledi:

-"Bu tek gecelik bir operasyon değil. Daha fazla kayıp vermeyi bekliyoruz. Bu büyük bir muhabere operasyonu."

100'den fazla Amerikan hava aracının operasyonda yer aldığını söyleyen ABD Genelkurmay Başkanı, siber saldırılarla bölgede iletişimin engellendiğini açıkladı.

HAMANEY'İN EŞİ ÖLDÜ

ABD ve İsrail'in başlatığı İran operasyonunda hava saldırısıyla öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney'in eşi Mansure Hüceste, hava saldırısında aldığı yaralardan dolayı eşinin ölümünden 2 gün sonra öldü.

Mansure Hüceste 1947 yılında İran'ın Meşhed şehrinde doğdu ve Hamaney ile 1965 yılında evlendi. Hamaney ve eşinin toplam 4 oğlu ve 2 kızı vardı.

YUNANİSTAN 2 SAVAŞ GEMİSİ VE UÇAK YOLLUYOR

Yunanistan, Güney Kıbrıs'a iki adet F-16 savaş uçağı ve iki savaş gemisi gönderiyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, hükümet toplantısının ardından uçakların ve gemilerin Kıbrıs'a taşınmasına karar verildiğini söyledi. Fırkateynlerden birinin insansız hava aracı karşıtı sisteme sahip olduğu bildirildi. İran son İHA saldırılarından birini Güney Kıbrıs'taki İngiliz askeri üssüne yapmıştı.

ABD ÖLEN ASKER SAYISINI AÇIKLADI

📌ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasına göre, İran ile çatışmanın başlamasından bu yana dört ABD askeri hayatını kaybetti. X'te şu ifadeler yer aldı:

-"2 Mart, itibarıyla dört ABD askeri çatışmada hayatını kaybetti. İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan dördüncü asker ise daha sonra aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi."

NETANYAHU'NUN OFİSİ HEDEF ALINDI

🔴Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı. Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı." ifadeleri kullanıldı. İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İRAN NÜKLEER TESİSİ VURULDU

🔴İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki büyükelçisi Reza Najafi, ABD ve İsrail'in hava saldırılarının İran'ın Natanz nükleer tesisinin vurulduğunu söyledi. Büyükelçi saldırının verdiği zarar konusunda bir şey söylemedi.

KATAR'DAN MİSİLLEME SİNYALİ

📌Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, CNN'e verdiği röportajda İran'ın Katar'daki sivil altyapıyı hedef alan saldırılar düzenlediğini söyledi. Ensari hedefler arasında ülkenin uluslararası havalimanının da bulunduğunu belirtti. Katar'ın bu saldırıları engellediğini ifade eden Ensari, söz konusu eylemlerin "cevapsız kalmayacağını" vurguladı.

SAAT 20.00'DA MEYDANA ÇIKIN

📌İran'a kapsamlı bir saldırı başlatan ABD ve İsrail, ülkede bekledikleri halk desteğini alamadı. Trump'ın 'sıra sizde' diyerek İran halkına yaptığı çağrı ters tepti. Bu akşam İran'da saldırıları protesto edip, mevcut yönetime destek için meydanlara çıkıyor. Tahran dahil tüm kent meydanlarında saat 20.00'da gösteriler yapılacak.



SUUDİ ARABİSTAN'IN CAN DAMARINI VURDU

🔴İran'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği saldırılarda bu sabah Suudi Arabistan hedef alındı. Ülke ekonomisinin şah damarı Aramco'nun Ras Tanura kentindeki petrol rafinerisi vuruldu. Bölgeden dumanlar yükselirken rafinerideki faaliyetler durduruldu. Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirketi olarak biliniyor. Saldırının ardından tesiste yangın çıktığı ifade edildi. İlk bilgilere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

KUVEYT'TE BİR DİZİ ABD UÇAĞI DÜŞTÜ

📌Kuveyt'te 3 ABD savaş uçağı düşürüldü pilotlar sağ kurtuldu. Kuveyt'ten gelen açıklamada "Bir dizi ABD uçağı düştü' denildi. İran kanadından gelen açıklamada ise 3 ABD uçağı vuruldu denildi. Gerçek ABD'den gelen açıklama ile ortaya çıktı. ABD uçaklarını Kuveyt'in yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı (Haberin detayı için tıklayın)

HİZBULLAH SAVAŞA RESMEN GİRDİ

🔴Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah, Hayfa'daki bir İsrail füze savunma tesisini füzeler ve İHA'larla hedef aldığını açıklayarak İsrail-ABD ve İran arasındaki savaşa resmen katıldığını duyurdu. Örgüt ayrıca saldırıyı "meşru savunma" olarak nitelendirdi.

HÜRMÜZ TRAFİĞİ DURDU

📌Hürmüz Boğazı’nda artan jeopolitik riskler petrol sevkiyatını durma noktasına getirdi. 700’ü aşkın tanker Boğaz’ın iki yakasında beklemeye başladı. Basra Körfezi ile Umman Denizi’ni birbirine bağlayan stratejik geçit, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinde kritik rol oynuyor. Küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Boğaz’dan özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran’ın petrol sevkiyatı yapılıyor.

SAVAŞ KIBRIS'A SIÇRADI

🔴 Kıbrıs Akrotiri’deki İngiliz hava üssüne İHA saldırısı düzenlendi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'taki RAF üssünde bulunan aile üyelerinin bu sabah başka bir yere taşındığını doğruladı.

İRAN KUDÜS'Ü, İSRAİL TAHRAN'I VURDU

📌İran, İsrail'e saldırı düzenledi. Kudüs ve Doha'da patlama sesleri duyulurken İsrail ordusu, İran'ın Pazartesi günü İsrail'e yeni bir füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırılara İsrail de Tahran'ı vurarak karşılık verdi.



📌 Lübnan'a düzenlenen hava saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti.

📌ABD Başkanı Donald Trump, savaşın 4 hafta süreceğini açıkladı. Trump, saldırılarda 48 İran liderinin öldürüldüğünü duyurdu.

📌Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın da öldüğü iddiaları ortaya atılsa da haberler açıklamayla yalanlandı.