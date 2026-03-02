BIST 13.361
ABD pilotuna sopayla diz çöktürdü! Süper gücü rezil eden fotoğraflar

KUVEYT'te İran savaşının 3. gününde ilginç olaylar yaşandı. Kuveyt semalarında 3 ABD F-15 uçağı arka arkaya düştü. Olay sonrası yayımlanan ve paraşütle inen bir ABD pilotunun elinde sopa bulunan bir kişi tarafından diz çöktürüldüğünü gösteren fotoğraf gündem oldu. Kuveyt'ten gelen açıklamada "Bir dizi ABD uçağı düştü' denirken, İran 3 ABD askerini vurduk dedi.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş üçüncü gününde sürerken, Kuveyt hava sahasında ilginç olaylar yaşandı. ABD'ye ait 3 F-15 savaş uçağı düştü. Uçakların pilotları fırlatma koltukları ile kurtuldu.

ABD DOĞRULADI

ABD ordusundan düşen uçaklara ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşürüldü. 6 kişilik mürettebatın tamamı güvenli bir şekilde paraşütle atladı" denildi.

3 ABD UÇAĞI DÜŞTÜ
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan düşen uçaklarla ilgili şu bilgiyi verdi:

-Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu.

ABD PİLOTUNA SOPAYLA DİZ ÇÖKTÜRDÜ
3 uçağın düştüğü olayın ardından paylaşılan bir fotoğraf ise büyük ses getirdi. Fotoğraf paraşütle inen bir ABD pilotunun elinde sopa bulunan bir kişi tarafından diz çöktürüldüğünü gösteriyor. 

BAGAJA PİLOT KOYDULAR
Bir köylü tarafından bulunan ABD'li pilotu bölge halkı bir aracın bagajına koyup bölgeden götürdü. 

Uçakları kimin düşürdüğü açıklandı

İran düşen uçaklar için "Biz düşürdük" dedi. Ancak ABD'den yapılan açıklamaya göre 3 F-15 savaş uçağı "dost ateşi" sebebiyle düştü. ABD 3 uçağının Kuveyt hava savunması tarafından düşürüldüğünü aktardı. ABD CENTCOM Komutanlığından yapılan açıklamada, "ABD saatiyle 11:03'te Epik Öfke Operasyonu'na destek için havalanan 3 F-15E Strike Eagle uçağı dost ateşiyle Kuveyt üzerinde düştü" denildi. 

