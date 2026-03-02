BIST 13.346
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gece geç saatlerde Beyrut ve ülkenin güneyindeki bazı bölgelere saldırılar başlatan İsrail ordusu, Dahiye'yi yeniden hedef aldı.

Hava saldırısının ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırıda üst düzey bir Hizbullah mensubunun hedef alındığını ileri sürdü.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Beyrut semalarında sabahtan bu yana alçak irtifada uçuş yapıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

