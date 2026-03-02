Akbank KOBİ'lerin ramazan ayı nakit ihtiyaçlarına destek oluyor

Akbank, ramazan ayında işletmelerin nakit akışını güçlendirmek hedefiyle KOBİ'lere destek veriyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, KOBİ'ler bu dönemde ihtiyaçlarına göre 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadelerle kredi çözümlerinden yararlanabiliyor.

Bankanın ramazan ayında artan iş hacmine yönelik sunduğu krediyle işletmeler, finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılarken, geri ödemelerini de nakit akışlarına göre planlayabiliyor.

KOBİ'ler, kredi kapsamında diğer bankalardaki borçlarını da Akbank'a taşıyabiliyor. İşletmeler, kredi başvurularını bankanın dijital kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor.

"Nakit akışı dikkatle yönetilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, ramazan ayının, KOBİ'lerin ve esnafın iş hacminin arttığı ancak nakit akışının dikkatle yönetilmesi gereken bir dönem olduğunu belirtti.

Böyle kritik dönemler başta olmak üzere, KOBİ'lerin finansmana doğru zamanda ve koşullarla erişebilmesinin öncelikleri olduğunu aktaran Bektaş, "Dijital başvuru süreçlerimiz sayesinde KOBİ'lerimiz finansmana hızlı ve kolay şekilde ulaşabiliyor. İşletmelerin sürdürülebilir büyümesini destekleyen çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.