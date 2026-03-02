BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,48
ALTIN 7.567,41
HABER /  EKONOMİ

Akbank KOBİ'lerin ramazan ayı nakit ihtiyaçlarına destek oluyor

Akbank KOBİ'lerin ramazan ayı nakit ihtiyaçlarına destek oluyor

Akbank, ramazan ayında işletmelerin nakit akışını güçlendirmek hedefiyle KOBİ'lere destek veriyor.

Abone ol

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, KOBİ'ler bu dönemde ihtiyaçlarına göre 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadelerle kredi çözümlerinden yararlanabiliyor.

Bankanın ramazan ayında artan iş hacmine yönelik sunduğu krediyle işletmeler, finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılarken, geri ödemelerini de nakit akışlarına göre planlayabiliyor.

KOBİ'ler, kredi kapsamında diğer bankalardaki borçlarını da Akbank'a taşıyabiliyor. İşletmeler, kredi başvurularını bankanın dijital kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor.

"Nakit akışı dikkatle yönetilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, ramazan ayının, KOBİ'lerin ve esnafın iş hacminin arttığı ancak nakit akışının dikkatle yönetilmesi gereken bir dönem olduğunu belirtti.

Böyle kritik dönemler başta olmak üzere, KOBİ'lerin finansmana doğru zamanda ve koşullarla erişebilmesinin öncelikleri olduğunu aktaran Bektaş, "Dijital başvuru süreçlerimiz sayesinde KOBİ'lerimiz finansmana hızlı ve kolay şekilde ulaşabiliyor. İşletmelerin sürdürülebilir büyümesini destekleyen çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Squid Game: The Experience etkinliği, İstanbul'da izleyiciyle buluşacak
Squid Game: The Experience etkinliği, İstanbul'da izleyiciyle buluşacak
Batman'da baba-kız tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Batman'da baba-kız tartışması kanlı bitti: 1 ölü
MEB tüm okullara bildirdi! 5 Mart'ta yapılacak
MEB tüm okullara bildirdi! 5 Mart'ta yapılacak
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Naim Kasım'a suikast tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Naim Kasım'a suikast tehdidi
YKS başvurularında son gün
YKS başvurularında son gün
DDM'den "Türkiye'deki Amerikan askeri üssü vuruldu" iddialarına açıklama
DDM'den "Türkiye'deki Amerikan askeri üssü vuruldu" iddialarına açıklama
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenledi
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenledi
Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı sert düştü! Yüzlerce tanker Boğaz'ın iki yakasında birikti
Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı sert düştü! Yüzlerce tanker Boğaz'ın iki yakasında birikti
NBC sunucusu "ABD üslerine neden saldırıyorsunuz" diye sordu, İranlı bakan böyle cevapladı!
NBC sunucusu "ABD üslerine neden saldırıyorsunuz" diye sordu, İranlı bakan böyle cevapladı!
İTO şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Bağrışma seslerini duyan komşuları haber verdi! Mizgin korkunç halde bulundu
Bağrışma seslerini duyan komşuları haber verdi! Mizgin korkunç halde bulundu