Bütün saldırılardan sağ çıktı, İran'ı satan adam olduğu söyleniyor! İsmail Kaani casus mu?
ABD ve İsrail'in hedefinde olan İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey komutan hayatını kaybetti. Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından İranlı üst düzey komutan İsmail Kaani için 'ajanlık' tartışmaları alevlendi.
Tüm dünya Orta Doğu'da yaşanları konuşuyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısında öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü.
Son dönemde yaşanan bir dizi saldırıdan sağ kurtulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin, ABD-İsrail saldırısından da sağ kurtulması gözleri üzerine çekti.
Hamaney'in öldüğü toplantıdan erken ayrıldı
Hamaney’in ölümüyle sonuçlanan toplantıdan Kaani’nin erken ayrıldığı belirtiliyor. Bu durum, Kaani için “ajanlık” tartışmalarını tetikledi. Kaani’nin ise iddiaları reddettiği ve sürecin tamamlanmasının ardından gerçeklerin ortaya çıkacağını söylediği bildirildi.
Tesadüf sadece bu saldırı ile sınırlı değil
Kaani’nin kurtuluşundaki “tesadüf” sadece bu saldırı ile sınırlı değil. Kaani, 27 Eylül 2024’te Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü gün Lübnan’da bulunduğu halde saldırıdan sağ olarak kurtulmuştu. Nasrallah’ın konutunu ziyaret ettiği iddia edilen Kaani’nin nasıl kurtulduğu bilinmiyor.