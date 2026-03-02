Bütün saldırılardan sağ çıktı, İran'ı satan adam olduğu söyleniyor! İsmail Kaani casus mu?

Tesadüf sadece bu saldırı ile sınırlı değil

Kaani’nin kurtuluşundaki “tesadüf” sadece bu saldırı ile sınırlı değil. Kaani, 27 Eylül 2024’te Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü gün Lübnan’da bulunduğu halde saldırıdan sağ olarak kurtulmuştu. Nasrallah’ın konutunu ziyaret ettiği iddia edilen Kaani’nin nasıl kurtulduğu bilinmiyor.