ABD-İran saldırıları! Rusya'dan açıklama: Hayal kırıklığına uğrattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile İran arasındaki durumun saldırganlık noktasına gelmesinin hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Peskov, Rusya’nın, İran yönetimi ve diğer bölgedeki ülkeler ile sürekli temas halinde olduğuna dikkati çekti.

Abone ol

Peskov, gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'la ilgili duruma değinen Peskov, "ABD ile İran arasında Umman’ın arabuluculuğunda yapılan müzakerelerde ilerlemenin kaydedildiği yönündeki bilgilere rağmen durumun saldırganlık noktasına gelmesi hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Rusya’nın, İran yönetimi ve diğer bölgedeki ülkeler ile sürekli temas halinde olduğuna dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gün içinde İran’la ilgili duruma ilişkin telefon görüşmesi yapacağını söyledi.