BIST 13.359
DOLAR 43,96
EURO 51,51
ALTIN 7.629,42
HABER /  DÜNYA

ABD-İran saldırıları! Rusya'dan açıklama: Hayal kırıklığına uğrattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD-İran saldırıları! Rusya'dan açıklama: Hayal kırıklığına uğrattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile İran arasındaki durumun saldırganlık noktasına gelmesinin hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Peskov, Rusya’nın, İran yönetimi ve diğer bölgedeki ülkeler ile sürekli temas halinde olduğuna dikkati çekti.

Abone ol

Peskov,  gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'la ilgili duruma değinen Peskov, "ABD ile İran arasında Umman’ın arabuluculuğunda yapılan müzakerelerde ilerlemenin kaydedildiği yönündeki bilgilere rağmen durumun saldırganlık noktasına gelmesi hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Rusya’nın, İran yönetimi ve diğer bölgedeki ülkeler ile sürekli temas halinde olduğuna dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gün içinde İran’la ilgili duruma ilişkin telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den hakem yönetimine tepki TFF'ye çağrı: Derhal bekliyoruz
Fenerbahçe'den hakem yönetimine tepki TFF'ye çağrı: Derhal bekliyoruz
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne yönelik İHA saldırısı engellendi
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne yönelik İHA saldırısı engellendi
Suudi Arabistan'dan açıklama: Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 İHA imha edildi
Suudi Arabistan'dan açıklama: Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 İHA imha edildi
Fenerbahçe'de kabus! Antalyaspor maçında sakatlanan Semedo'dan kötü haber
Fenerbahçe'de kabus! Antalyaspor maçında sakatlanan Semedo'dan kötü haber
Vodafone müşterileri YouTube Premium üyeliğinden 3 ay ücretsiz yararlanacak
Vodafone müşterileri YouTube Premium üyeliğinden 3 ay ücretsiz yararlanacak
Hasbi Dede hakkındaki iddianame kabul edildi
Hasbi Dede hakkındaki iddianame kabul edildi
İletişim Başkanı Duran’dan diplomasi vurgusu
İletişim Başkanı Duran’dan diplomasi vurgusu
Ak Parti kanun teklifini TBMM'ye sundu! Bedelli askerliğe zam geliyor
Ak Parti kanun teklifini TBMM'ye sundu! Bedelli askerliğe zam geliyor
Petrol fiyatlarını zıplatacak gelişme! 5 Mart'ta uygulama başlıyor
Petrol fiyatlarını zıplatacak gelişme! 5 Mart'ta uygulama başlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu! Yıl sonuna kadar 23 yeni metro istasyonu yapılacak
Bakan Uraloğlu duyurdu! Yıl sonuna kadar 23 yeni metro istasyonu yapılacak
Almanya İran'a karşı askeri saldırılara katılacak mı? Açıklama geldi
Almanya İran'a karşı askeri saldırılara katılacak mı? Açıklama geldi