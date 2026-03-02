BIST 13.346
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Naim Kasım'a suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'dan İsrail'e saldırı düzenlendiği iddiasıyla Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini ileri sürerek, hareketin Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulundu.

Abone ol

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi nedeniyle "ağır bir bedel ödeyeceğini" savundu. İsrailli Bakan, "İran'ın baskısı altında saldırmaya karar veren Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, artık suikast için hedef haline geldi." ifadesini kullandı.

Ekim 2023 öncesi çatışma şartlarına geri dönmeyeceklerini savunan Katz, İsrail ordusuna Hizbullah'a karşı güçlü bir şekilde hareket etme talimatı verdiklerini aktardı.

Katz, İran halkını yönetimi devirmek için ayaklandırmanın temel hedefleri arasında olduğnu ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Hizbullah'ın "önemli liderlerinin" hedef alındığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

