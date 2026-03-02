BIST 13.361
DOLAR 43,96
EURO 51,49
ALTIN 7.622,52
HABER /  DÜNYA

Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne yönelik İHA saldırısı engellendi

Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne yönelik İHA saldırısı engellendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İngiliz üssüne yönelik 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.

Abone ol

Letymbiotis sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Akrotiri​​​​​​​ İngiliz Üssü'ne (Ağrotur) doğru ilerleyen iki insansız hava aracı, zamanında etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Rum basını da haberlerinde İHA'ların Kıbrıs'a doğru yönelmesiyle Baf'taki sivil havalimanının tahliye edildiğini, Akrotiri​​​​​​​ ve Dikelya üslerinden ise siren seslerinin duyulduğu bilgisine yer verdi.

GKRY'de İngiltere'ye ait egemen Akrotiri​​​​​​​ Üssü'ne gece insansız hava aracı (İHA) düşmüş, hem GKRY'de hem de İngiliz üslerinde önlemler artırılmıştı.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'dan açıklama: Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 İHA imha edildi
Suudi Arabistan'dan açıklama: Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 İHA imha edildi
Fenerbahçe'de kabus! Antalyaspor maçında sakatlanan Semedo'dan kötü haber
Fenerbahçe'de kabus! Antalyaspor maçında sakatlanan Semedo'dan kötü haber
Vodafone müşterileri YouTube Premium üyeliğinden 3 ay ücretsiz yararlanacak
Vodafone müşterileri YouTube Premium üyeliğinden 3 ay ücretsiz yararlanacak
Hasbi Dede hakkındaki iddianame kabul edildi
Hasbi Dede hakkındaki iddianame kabul edildi
İletişim Başkanı Duran’dan diplomasi vurgusu
İletişim Başkanı Duran’dan diplomasi vurgusu
Ak Parti kanun teklifini TBMM'ye sundu! Bedelli askerliğe zam geliyor
Ak Parti kanun teklifini TBMM'ye sundu! Bedelli askerliğe zam geliyor
Petrol fiyatlarını zıplatacak gelişme! 5 Mart'ta uygulama başlıyor
Petrol fiyatlarını zıplatacak gelişme! 5 Mart'ta uygulama başlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu! Yıl sonuna kadar 23 yeni metro istasyonu yapılacak
Bakan Uraloğlu duyurdu! Yıl sonuna kadar 23 yeni metro istasyonu yapılacak
Almanya İran'a karşı askeri saldırılara katılacak mı? Açıklama geldi
Almanya İran'a karşı askeri saldırılara katılacak mı? Açıklama geldi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti
Irak savaş sebebiyle hava sahasını kapatma kararını sürdüyor!
Irak savaş sebebiyle hava sahasını kapatma kararını sürdüyor!
Katar'dan İran'a sert çıkış! "Saldırıların bedeli ödenmeli"
Katar'dan İran'a sert çıkış! "Saldırıların bedeli ödenmeli"