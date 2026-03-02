Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne yönelik İHA saldırısı engellendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İngiliz üssüne yönelik 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.

Abone ol

Letymbiotis sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Akrotiri​​​​​​​ İngiliz Üssü'ne (Ağrotur) doğru ilerleyen iki insansız hava aracı, zamanında etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Rum basını da haberlerinde İHA'ların Kıbrıs'a doğru yönelmesiyle Baf'taki sivil havalimanının tahliye edildiğini, Akrotiri​​​​​​​ ve Dikelya üslerinden ise siren seslerinin duyulduğu bilgisine yer verdi.

GKRY'de İngiltere'ye ait egemen Akrotiri​​​​​​​ Üssü'ne gece insansız hava aracı (İHA) düşmüş, hem GKRY'de hem de İngiliz üslerinde önlemler artırılmıştı.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.