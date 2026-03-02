2026 Dünya Kupası iptal mi edilecek? Bilet iadeleri başladı

2026 Dünya Kupası için geri sayım başlamışken, ABD-İran gerilimi ve Meksika’daki kartel savaşları turnuvayı uçurumun eşiğine getirdi. 'Kardeşlik' temasıyla planlanan dev organizasyonda bilet iadeleri başlarken, FIFA’nın turnuvayı 2027’ye ertelemesi gündemde. Peki, İran çekilirse yerine kim gelecek? İşte detaylar...

"Kardeşlik" sloganıyla yola çıkılan 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyonun üzerinde savaşın gölgesi geziyor. Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim ve Meksika’daki iç karışıklıklar, FIFA’yı turnuvayı erteleme noktasına getirdi.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE FUTBOL: ABD’DE GÜVENLİK ALARMI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar, turnuvanın en büyük ev sahibini "yüksek riskli bölge" haline getirdi. Maçların oynanacağı ABD şehirlerinde güvenlik protokolleri 'savaş dönemi' seviyesine çıkarılırken, taraftarlar bilet iadesi için kuyruğa girdi. Terör endişesinin tavan yapması, turnuvanın ne kadar güvenli olacağı sorusunu akıllara getiriyor.

MEKSİKA’DA KARTEL KAOSU

Turnuvanın bir diğer ayağı olan Meksika’da ise şiddet olayları statların kapısına dayandı. Ülkenin iç kesimlerinde tırmanan kartel savaşları nedeniyle bazı şehirlerde asayiş tamamen kaybolmuş durumda. FIFA yetkililerinin, Meksika ayağındaki maçların güvenliği konusunda büyük bir endişe taşıdığı ve rotayı değiştirme ihtimalini değerlendirdiği sızan bilgiler arasında.

İRAN TURNUVADAN ÇEKİLİYOR MU?

Fikstür gereği ABD topraklarında sahaya çıkması beklenen İran Milli Takımı için turnuva bir diplomatik kördüğüme dönüştü. Can güvenliği gerekçesiyle turnuvadan çekilmesi gündemde olan İran’ın yerine, Asya elemelerinde en yüksek puanı alan Birleşik Arap Emirlikleri veya Irak’ın davet edilmesi planlanıyor.

RADİKAL KARAR: 2027’YE ERTELEME MASADA

Eğer Haziran ayına kadar tansiyon düşmezse, FIFA tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası’nı bir yıl erteleyebilir. Futbol kulislerinde konuşulan en ciddi senaryo, turnuvanın 2027 yazına kaydırılması. Milyarlarca dolarlık yayın hakları ve sponsorluk anlaşmaları nedeniyle FIFA’nın vereceği karar merakla bekleniyor.