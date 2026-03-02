BIST 13.346
DDM'den "Türkiye'deki Amerikan askeri üssü vuruldu" iddialarına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" yönündeki iddialara dair açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddialar yalanlandı.

 Açıklamada “Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısının tüm unsurlarıyla görev başında olduğu vurgulanan açıklamada “Süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.” denildi.

