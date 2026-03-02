BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,46
ALTIN 7.561,20
HABER /  SPOR

Galatasaray elinden geleni yapıyor! Flaş Torriera kararı

Galatasaray elinden geleni yapıyor! Flaş Torriera kararı

Galatasaray, Güney Amerika'dan talipleri bulunan Lucas Torreira'yı takımda tutmak için mayıs ayında yeni sözleşme görüşmesi yapacak ve maaşını bonuslarla birlikte 5.5 milyon euroya kadar çıkaracak.

Abone ol

Galatasaray, Güney Amerika ekiplerinin radarında olan Lucas Torreira'yı takımda tutmak için yol haritasını belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı yıldızla mayıs ayında masaya oturmayı planlıyor.

MAYIS AYINDA PAZARLIK MASASI KURULACAK

Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine dönme ihtimali gündeme gelen Torreira için yönetim harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaraylı idareciler, ayrılık ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla deneyimli futbolcuyla sezon sonunda görüşecek.

SADAKAT ÖDÜLÜ VE ZAM FORMÜLÜ

2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif sunulacak. Yönetim, Torreira'nın maaşını 4.5 milyon euroya çıkaracak.

Başarı bonusları ve "sadakat ödülü" adı altında eklenecek maddelerle birlikte Uruguaylı yıldızın yıllık kazancı 5 ila 5.5 milyon euro seviyesine yükselecek.

MESAJ NET: TAKIMDA KAL

Galatasaray yönetimi, bu iyileştirmeyle Torreira'ya "Aklından bile geçirme" mesajı verecek ve oyuncunun Güney Amerika'ya dönüş ihtimalini tamamen rafa kaldırmayı hedefleyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Next Garanti BBVA ve TURMEPA "Mavi Nefes Projesi" ile deniz çayırlarını koruyor
Next Garanti BBVA ve TURMEPA "Mavi Nefes Projesi" ile deniz çayırlarını koruyor
İran'dan ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü'ne saldırı!
İran'dan ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü'ne saldırı!
Semanur mide ameliyatında hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme Erol Vural da dahil...
Semanur mide ameliyatında hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme Erol Vural da dahil...
Evindeki doğal gaz borusunu kesti patlama oldu! 12 kişi yaralandı işte istenen ceza
Evindeki doğal gaz borusunu kesti patlama oldu! 12 kişi yaralandı işte istenen ceza
İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini vurdu
İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini vurdu
Kuveyt Ordusu: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu
Kuveyt Ordusu: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu
Mehmet Şimşek: Kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi
Mehmet Şimşek: Kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi
Trump'tan küstah açıklama: İran'ı yönetecek 3 çok iyi adayımız var
Trump'tan küstah açıklama: İran'ı yönetecek 3 çok iyi adayımız var
Trump'un sağ kolu Wiles ülkeyi karıştırdı! O fotoğraf kriz çıkardı: Güvenlik ihlali mi
Trump'un sağ kolu Wiles ülkeyi karıştırdı! O fotoğraf kriz çıkardı: Güvenlik ihlali mi
6 büyüklüğünde deprem oldu!
6 büyüklüğünde deprem oldu!
Axios'un iddiası! ABD ile İsrail, İran'a yönelik saldırıları bir hafta ertelemiş
Axios'un iddiası! ABD ile İsrail, İran'a yönelik saldırıları bir hafta ertelemiş
TÜİK açıkladı: 2025 büyüme rakamı belli oldu
TÜİK açıkladı: 2025 büyüme rakamı belli oldu