BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,48
ALTIN 7.567,41
HABER /  EKONOMİ

Next Garanti BBVA ve TURMEPA "Mavi Nefes Projesi" ile deniz çayırlarını koruyor

Next Garanti BBVA ve TURMEPA "Mavi Nefes Projesi" ile deniz çayırlarını koruyor

Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği (TURMEPA) tarafından, 1 Mart Dünya Deniz Çayırları Günü dolayısıyla Mavi Nefes Projesi kapsamında deniz çayırlarının korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar paylaşıldı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, denizlerin oksijen üretiminde, karbon tutumunda ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığında kritik rol üstlenen deniz çayırları, Mavi Nefes Projesi'nin ana odak alanlarından birini oluşturuyor. Söz konusu bitki odağında Muğla'nın Fethiye ve Göcek ilçelerinde, Prens Adaları ve Saros Körfezi'nde çalışmalara devam ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 2025'te yürütülen çalışmalar kapsamında Göcek'te gerçekleştirilen 14 bin deniz çayırı ekimi, işaret şamandıralarıyla "oksijen üretim noktası" olarak koruma altına alındı. Bu alanlar, denizlerin doğal karbon yutakları ve oksijen kaynakları olarak kritik bir işlev üstleniyor.

Mavi Nefes Marmara Denizi İyileştirme Projesi kapsamında, Marmara Denizi'nin ekolojik açıdan en hassas bölgelerinden biri olan Prens Adaları çevresinde de müsilajın deniz altı habitatları üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik saha çalışmaları başlatıldı.

Proje ile geliştirilen yenilikçi temizleme tekniğinin sahada test edilmesiyle Marmara Denizi'nin ekolojik dayanıklılığını artırmaya yönelik bilim temelli çözümler üretilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda geliştirilen ve Venturi sistemiyle çalışan yenilikçi temizleme cihazı da sahada test ediliyor, hava basıncı kullanılarak müsilajın mercanlar, algler ve deniz çayırları gibi hassas canlıların üzerinden zarar vermeden uzaklaştırılması sağlanıyor.

Deniz çayırları yalnızca oksijen üretmekle kalmıyor, atmosferdeki karbonu tutarak iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir rol oynuyor. Bir kilometrekare deniz çayırı, ortalama bin insanın yıllık oksijen ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda balıklar ve pek çok deniz canlısı için yaşam ve üreme alanı oluşturuyor, dalga enerjisini azaltarak kıyı erozyonunu önlüyor. Ayrıca sediment tabakalarında geçmiş yüzyılların izlerini saklayarak ekosistemin hafızasını oluşturuyor.

Mavi Nefes Projesi kapsamında Göcek'te gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, Türkiye deniz araştırmaları açısından da önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Geçen yıl Kızılada açıklarında tespit edilen bir deniz çayırının yaklaşık 2 bin yaşında olduğunun belirlenmesi, Türkiye'de bu alanda gerçekleştirilen ilk yaş tayini çalışması olarak kayda geçti.

Bu veri, "Türkiye deniz araştırmaları tarihinde bir ilk" ve bölgede yürütülen tüm deniz çayırı ekim çalışmalarının geleceğini etkileyecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Mavi Nefes Projesi ile yalnızca temizlik değil, deniz altı yaşamını onaran bilim temelli ve uzun vadeli çözümler üretmek hedefleniyor. Marmara'dan Göcek'e, Saros Körfezi'nden Van Gölü'ne uzanan proje, denizlerde atıkların toplanmasından bilimsel araştırmalara, eğitim programlarından biyoçeşitlilik haritalamasına kadar uzanan kapsamlı çalışmalarıyla deniz ekosistemine kalıcı fayda sağlamayı sürdürüyor.

"20 bin deniz çayırına ulaşmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, deniz çayırlarının, denizler ve dünyanın geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Akten, deniz çayırlarının oksijen üretiminden karbon tutumuna, biyolojik çeşitliliğin korunmasından kıyıların güvenliğine kadar çok boyutlu bir ekosistem hizmeti sunduğunu anlattı.

Mavi Nefes Projesi ile 2021'den bu yana bilimin rehberliğinde attıkları adımlarla denizlerin yalnızca yüzeyini değil, deniz altı yaşamını da korumayı hedeflediklerinin altını çizen Akten, şunları kaydetti:

"Göcek'te 14 bine ulaşan deniz çayırı ekimi ve bu alanların 'oksijen üretim noktası' olarak koruma altına alınması, uzun vadeli ve kalıcı etki yaratma kararlılığımızın yansıması. Şimdi önümüze yeni bir hedef daha koyduk ve 20 bin deniz çayırına ulaşmak istiyoruz. Garanti BBVA olarak sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezinde konumlandırırken, denizlerimizin nefes alması için bilimi, sivil toplumu ve gönüllüleri bir araya getirmeye devam edeceğiz."

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da deniz çayırlarının, deniz ekosisteminin temelini oluşturan, iklim krizine karşı güçlü doğal müttefiklerinden biri olan hassas habitatlar olduğunu aktardı.

Kaptanoğlu, projeyle bilimsel veriler ışığında yürüttükleri koruma ve restorasyon çalışmaları sayesinde gelecek nesillere sağlıklı ve dirençli denizler bırakmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bölge halkının bilgi ve deneyimini sürece dahil ederek, bakanlıklar, kamu kurumları ve tüm paydaşlarımızla katılımcı bir anlayışla sahada birlikte çalışıyor, yerel sahiplenmeyi güçlendirerek kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü'ne saldırı!
İran'dan ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü'ne saldırı!
Semanur mide ameliyatında hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme Erol Vural da dahil...
Semanur mide ameliyatında hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme Erol Vural da dahil...
Evindeki doğal gaz borusunu kesti patlama oldu! 12 kişi yaralandı işte istenen ceza
Evindeki doğal gaz borusunu kesti patlama oldu! 12 kişi yaralandı işte istenen ceza
İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini vurdu
İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini vurdu
Kuveyt Ordusu: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu
Kuveyt Ordusu: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu
Mehmet Şimşek: Kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi
Mehmet Şimşek: Kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi
Trump'tan küstah açıklama: İran'ı yönetecek 3 çok iyi adayımız var
Trump'tan küstah açıklama: İran'ı yönetecek 3 çok iyi adayımız var
Trump'un sağ kolu Wiles ülkeyi karıştırdı! O fotoğraf kriz çıkardı: Güvenlik ihlali mi
Trump'un sağ kolu Wiles ülkeyi karıştırdı! O fotoğraf kriz çıkardı: Güvenlik ihlali mi
6 büyüklüğünde deprem oldu!
6 büyüklüğünde deprem oldu!
Axios'un iddiası! ABD ile İsrail, İran'a yönelik saldırıları bir hafta ertelemiş
Axios'un iddiası! ABD ile İsrail, İran'a yönelik saldırıları bir hafta ertelemiş
TÜİK açıkladı: 2025 büyüme rakamı belli oldu
TÜİK açıkladı: 2025 büyüme rakamı belli oldu
Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı
Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı