DÜNYA

İran'dan ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü'ne saldırı!

İran Ordusu, ABD’nin Kuveyt’teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerine, 15 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, İran Ordusu'nun 6'ncı duyuru metnini yayımladı. Açıklamada, "İran Ordusu kara ve deniz kuvvetlerine bağlı füze birlikleri, son saatlerde farklı bölgelerden ABD’nin Kuveyt’teki Ali Es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerini, toplam 15 seyir füzesiyle hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

