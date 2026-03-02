BIST 13.346
HABER /  GÜNCEL

Semanur mide ameliyatında hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme Erol Vural da dahil...

İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, doktorluktan menedildiği halde ameliyat yaptığı anlaşılan Erol Vural'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada tutuklu 5 sanık tahliye edildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 3'ü tutuklu 5 sanık ile müştekiler ve avukatları katıldı. Tutuklu 2 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Şikayetinden vazgeçti

Duruşmada söz verilen maktul Semanur Aydın'ın eşi müşteki Ali Aydın, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Maktulün babası müşteki Doğan Yelboy ise olayın üzerinden 1,5 yıl geçtiğini ve bir şey hatırlamadığını belirterek, sanıklardan sadece Erol Vural'ı kızını ameliyat eden doktor olduğu için tanıdığını anlattı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen anestezi teknikeri Esranur Baltacı, Bağcılar Şafak Hastanesi'nde 3,5 yıl çalıştığını aktararak, "Maktulün ameliyat edildiği gün hastanede değildim. Vefat ettiği gün hastanedeydim. Hastaneye kendi aracıyla gelen maktule 1,5 saat müdahale ettik. Müdahale sırasında sanık Erol Vural da yanımızdaydı." dedi.

Baltacı, Vural'ın hastanede birden fazla ameliyat yaptığını aktararak, hastaların sanık Şaban Coşkun adına kaydedildiğini, ameliyatları ise Erol Vural'ın gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tutuklu sanık Erol Vural ise iddiaların asılsız olduğunu ve ölüme neden olan olayın kendisinden kaynaklanmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Diğer tutuklu sanıklar da olayla alakaları olmadığını belirterek, tahliyelerini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Semiha Yavuz, Cem Türker Öztürk, Mustafa Kazan, Şaban Coşkun ve Erol Vural'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Oy çokluğuyla tahliye edilen tutuklu sanık Erol Vural'ın serbest bırakılmasına, üye hakim karşı oy kullandı.

Hakim, Vural'ın üzerine atılı suçun niteliği ve katalog suçlardan olması, meslekten men cezasının bulunmasına rağmen maktulün ameliyatına katıldığına dair konuşma içerikleri ve hesap hareketlerinin bulunması göz önüne alındığında, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, tahliye kararına katılmadı.

