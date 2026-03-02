İsrail Lübnan'a saldırdı! Ülkede 31 kişi hayatını kaybetti

ABD-İsrail ve İran arasında 3 gündür devam eden savaşta bir ilk yaşandı. Lübnan'daki Hizbullah İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirirken, İsrail bu saldırılara misliyle karşılık verdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaş operasyonları sürerken, Lübnan cephesinden gelen haberler büyük ses getirdi. İsrail ordusunun Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Bu, hem bölgedeki çatışmanın yayılmasının somut bir göstergesi hem de son dönemdeki en ölümcül saldırılardan biri oldu.

SALDIRILARIN BOYUTU VE BİLANÇO

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre İsrail'in yoğun bombardımanı sonucu en az 31 sivil ve savaşçı hayatını kaybetti, yaklaşık 149 kişi ise yaralandı. Ölenler arasında sivillerin de bulunduğu aktarılıyor.

Hizbullah'ın İran'ı destekleyen milislerin İsrail sınırına yönelik son füze ve İHA saldırıları sonrası, İsrail'in misilleme saldırıları ülke genelinde geniş çapta patlamalara, özellikle Beyrut'un güney banliyölerinde ciddi hasara yol açtı.

SABAHA KARŞI BÜYÜK SALDIRI

Saldırılar sabaha karşı düzenlendi ve özellikle Beyrut'un güney mahalleleri ile Lübnan'ın güney kırsalında yoğun patlamalar yaşandı. Yerel kaynaklar, saldırıların derin sarsıntılara yol açtığını ve bölgede büyük panik yaşandığını aktardı.

İsrail ordusu, operasyonlarla paralel olarak Lübnan'ın güneyindeki birçok kasaba ve köyde yaşayan sivillerin tahliyesi için geniş kapsamlı bir evakuasyon çağrısı yaptı. Özellikle, çatışmaların odak noktası olan Bekaa Vadisi çevresi ve Güney Lübnan'daki yerleşim bölgelerindeki tahliyeler hızlandırıldı.

BÖLGESEL GERİLİM ARTIYOR

Bu gelişme, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra ABD ve İsrail'in başlattığı operasyonların yankılarının çok ötesine yayıldığını gösteriyor. İran destekli milis gruplarının yanıt saldırıları ve İsrail'in misillemeleri, savaşın sadece İran sıcak hattıyla sınırlı kalmayıp Lübnan üzerinde de ciddi yıkım ve can kaybına yol açtığını ortaya koyuyor.