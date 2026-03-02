BIST 13.346
Sözcü TV'nin yayına aldığı İranlı akvistin sözleri olay oldu Sözcü TV'den açıklama geldi

Sözcü TV'nin İsrail-ABD-iran savaşının ilk gününde İranlı aktivisti ekrana çıkarması tartışmalara neden oldu. Aktivist Makvandi'nin “Çok güzel bir güne başladık. Mutluyuz. Biz bu günü uzun zamandır bekliyorduk. Bugün bayram demesem de çok güzel bir gün.” sözleri sonrası eleştirilen Sözcü TV, açıklama yayımladı.

İsrail ve ABD'nin başlattığı saldırıların ilk günü Sözcü TV'nin ekranlara konuk olarak aldığı İranlı aktvitst Adia Makvandi'nin ülkesine yönelik saldırıları coşkuyla karşılaması tepki çekti.

Sözcü TV'nin yayına aldığı Makvandi, “Çok güzel bir güne başladık. Mutluyuz. Biz bu günü uzun zamandır bekliyorduk. Bugün bayram demesem de çok güzel bir gün.” dedi.

Sivillerin hayatını kaybettiği, devlet başkanlarına suikast düzenlendiği öğrencilerin okullarında öldürüldüğü ortamda, onlarca uzman yerine bir aktivisti yayına alan Sözcü TV, eleştirilerin odağına yerleşti.

Sosyam medyada büyüyen tepkiler üzerine kanaldan açıklama geldi.

Sözcü TV'den açıklama

“Kamuoyuna Duyurumuzdur;

Sözcü Televizyonu, yanı başımızda yaşanan İran’a yönelik gelişmeleri kamuoyuna doğru ve hızlı biçimde aktarmak amacıyla 7/24 canlı yayınlarını sürdürmektedir.

Halkın haber alma ve ifade özgürlüğü kapsamında farklı görüşlerden konuklara ve uzmanlara yer verilmektedir.

Canlı yayınlarda konukların dile getirdiği görüş ve değerlendirmeler kendilerine aittir; Sözcü Televizyonu’nun kurumsal görüşünü yansıtmaz.

Kanalımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli değerlerini ve güvenlik hassasiyetlerini gözetir; ulusal meselelerde sorumlu ve milli bir yayıncılık anlayışıyla hareket eder.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

