Survivor Nefise sevgilisinden gelen mektubu okuyunca ortalığı ateşe verdi! "Beni aldatıyor"
Survivor Türkiye yarışmacısı Nefise Karatay, bir dönem Berna ile hakkında çıkan ilişki iddialarına sert tepki göstermiş ve “Eşcinsel değilim” diyerek cinsel yönelimine dair net bir açıklama yapmıştı. Gündem olan sözlerin ardından gözler özel hayatına çevrilirken, yarışmada sevgilisinden gelen mektup Nefise’yi adeta hazırlıksız yakaladı. Okudukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Nefise’nin o anları izleyicileri de ekran başına kilitledi.
Survivor Türkiye’da son dönemde yaşadığı değişimle dikkat çeken Nefise Karatay, bu kez performansıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. Yarışmacının sevgilisi uzun süredir merak konusuyken, Ender isimli sevgilisinden gelen mektup adeta bomba oldu patladı.
SURVİVOR NEFİSE'NİN SEVGİLİSİNDEN GELEN MEKTUP
Bir dönem yaptığı “Eşcinsel değilim” açıklamasıyla gündem olan Nefise Karatay ödül oyunu sonrası sevgilisinden gelecek mektubu heyecanla bekliyordu. Gelen mektup Survivor Nefise'yi çok şaşırttı.
Survivor Nefise mektubu okuduktan sonra "Mektubu okuduğumda şoklar içerisinde kaldım" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Ne doğum günüm kutlanmış, ne aşkım denmiş, ne sevgilim denmiş. Sadece sonuna SS yazılmış. Hiç kimse buna anlam veremedi. Yani bir arkadaşıyla konuşuyor gibi bir yazı yazmış. Fotoğrafta da kendisi yok. Kedi var. Mektubu yollamasa daha iyi olurdu. Gece uyuyamadım.
"BENİ ALTADIYOR"
Çok romantiktir normalde. Ya da bana öyle gösteriyordu ama işim olmaz yani. İletişimde onun adını yazmayacaktım kendisi istedi. Kim ki o? Televizyondan izlesin. SS ne demek abi? Sonuna yazmış bir de. Yapay zekaya yazdırmış, doğum günümü bile kutlamamış. Kedi de benim değil. Çocuk kendini saklamış. Benim için bitti."