"BENİ ALTADIYOR"

Çok romantiktir normalde. Ya da bana öyle gösteriyordu ama işim olmaz yani. İletişimde onun adını yazmayacaktım kendisi istedi. Kim ki o? Televizyondan izlesin. SS ne demek abi? Sonuna yazmış bir de. Yapay zekaya yazdırmış, doğum günümü bile kutlamamış. Kedi de benim değil. Çocuk kendini saklamış. Benim için bitti."