Gündem yaratan iddia! İran'dan net açıklama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin, ABD ile görüşmeleri yeniden başlatmak için diplomatik girişimde bulunduğu iddia edildi. Çıkan haber büyük ses getirirken Laricani yaptığı yeni açıklamayla iddiaları reddedip "ABD ile müzakere etmeyeceğiz" dedi.

Orta Doğu son yılların en hareketli günlerini yaşıyor. ABD ve İsrail 3 gün önce İran'ı vurdu. İran'ın dini lideri Hamaney ve çok sayıda üst düzey yönetici hayatını kaybetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

"Müzakere yapmayacağız"

Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Trump'a tepki

Laricani, bir başka paylaşımında da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.