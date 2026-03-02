BIST 13.718
Osimhen ve Ndidi taraftarı endişelendirdi! İran'a gidiyorlar...

Osimhen ve Ndidi, ay sonunda Nijerya'nın İran ile oynayacağı hazırlık maçı için İran'a gidecek. Ancak İran ile İsrail arasındaki devam eden çatışmalar, maçın İran'da oynanacak olması sebebiyle taraftarlar arasında endişe yaratıyor.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile Beşiktaş'ın yıldızı Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı kadrosuna davet edildi. İki futbolcu, ay sonunda oynanacak hazırlık maçı için İran'a gidecek.

NİJERYA, İRAN İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞACAK

Nijerya Milli Takımı, bu ayın sonunda deplasmanda İran ile hazırlık maçına çıkacak. Teknik heyet, kadroya Avrupa'da forma giyen önemli isimleri dahil ederken Osimhen ve Ndidi de listede yer aldı.

SAVAŞ GÜNDEMİ TARAFTARLARI ENDİŞELENDİRDİ

ABD destekli İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, karşılaşmanın İran'da oynanacak olması bazı taraftarlar arasında endişe yarattı. Sosyal medyada güvenlik konusuna ilişkin çok sayıda yorum paylaşıldı.

SÜPER LİG'DEN MİLLİ GÖREV

Galatasaray forması giyen Osimhen ile Beşiktaş'ta oynayan Ndidi, lig performanslarının ardından milli davet aldı. İki yıldız, ay sonunda milli forma için sahaya çıkacak.

