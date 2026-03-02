BIST 13.718
DOLAR 43,97
EURO 51,64
ALTIN 7.602,27
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Hamaney için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Hamaney için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası yayımladığı taziye mesajında "Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, komşu ülke İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere, ABD'ye İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni verdi
İngiltere, ABD'ye İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni verdi
Zeki Murat Göle: Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik
Zeki Murat Göle: Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik
İsrail ordusu Lübnan'ı tehdit etti! Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı
İsrail ordusu Lübnan'ı tehdit etti! Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı
İran korkusu! Netanyahu’nun uçağı Almanya'ya kaçırıldı
İran korkusu! Netanyahu’nun uçağı Almanya'ya kaçırıldı
Donald Trump’tan İran açıklaması: ABD intikamını alacak
Donald Trump’tan İran açıklaması: ABD intikamını alacak
Merkez Bankası'ndan flaş karar! 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi
Merkez Bankası'ndan flaş karar! 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi
Futbolcu Munir El Haddadi, İran’dan kaçıpTürkiye’ye sığındı
Futbolcu Munir El Haddadi, İran’dan kaçıpTürkiye’ye sığındı
Fenerbahçe'de beraberlik sonrası stadyumda mini toplantı
Fenerbahçe'de beraberlik sonrası stadyumda mini toplantı
Suudi Arabistan İran'a misilleme yetkisi!
Suudi Arabistan İran'a misilleme yetkisi!
Pakistan'daki protestolarda 9 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'daki protestolarda 9 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe Antalya deplasmanında iki puan bıraktı
Fenerbahçe Antalya deplasmanında iki puan bıraktı
ABD B-2 uçaklarıyla İran hedeflerini vurdu
ABD B-2 uçaklarıyla İran hedeflerini vurdu