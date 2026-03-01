BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

ABD B-2 uçaklarıyla İran hedeflerini vurdu

ABD B-2 uçaklarıyla İran hedeflerini vurdu

ABD, Epic Fury Operasyonu kapsamında B-2 hayalet bombardıman uçaklarını kullanarak İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu.

Abone ol

ABD, bir kez daha İran’a karşı B-2 bombardıman uçaklarını kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik Epic Fury Operasyonu kapsamında B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığını açıklayarak, "Dün gece yaklaşık 1 tonluk bombalarla donatılmış ABD B-2 hayalet bombardıman uçakları, İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu. Hiçbir ülke Amerika'nın kararlılığından şüphe duymamalıdır" dedi.

Yetkili, söz konusu uçakların kullanıldığını doğrularken, 4 adet B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve "İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bombalardan attığını" ifade etti.

ABD, İsrail-İran arasındaki geçtiğimiz sene haziran ayındaki 12 Gün Savaşı’nda B-2 bombardıman uçakları ile İran’ın nükleer tesislerini vurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İran, Amerikan üslerini vuruyor! 4 ülkeyi hedef aldı: Çok sayıda ölü var
İran, Amerikan üslerini vuruyor! 4 ülkeyi hedef aldı: Çok sayıda ölü var
Donald Trump: İran'da 48 lideri öldürdük
Donald Trump: İran'da 48 lideri öldürdük
Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçında yok!
Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçında yok!
ABD Ordusu duyurdu: İran gemisini batırdık!
ABD Ordusu duyurdu: İran gemisini batırdık!
Çin’den ABD ve İsrail’e sert kınama
Çin’den ABD ve İsrail’e sert kınama
Kayserispor ve Gençlerbirliği haftayı 1 puanla kapattı
Kayserispor ve Gençlerbirliği haftayı 1 puanla kapattı
İran’da Geçici Liderlik Konseyi göreve başladı
İran’da Geçici Liderlik Konseyi göreve başladı
Papa Leo’dan ABD ve İsrail’e şiddeti durdurma çağrısı
Papa Leo’dan ABD ve İsrail’e şiddeti durdurma çağrısı
İran'dan Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne füze saldırısı!
İran'dan Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne füze saldırısı!
Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Ankara'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
Ankara'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
Bakan Şimşek'ten 'Borsa pazartesi kapatılacak' iddialarına ilişkin açıklama
Bakan Şimşek'ten 'Borsa pazartesi kapatılacak' iddialarına ilişkin açıklama