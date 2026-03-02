BIST 13.718
İran korkusu! Netanyahu’nun uçağı Almanya'ya kaçırıldı

İsrail Başbakanı ’nun uçağı “Wing of Zion”, İran’a düzenlenen saldırıların hemen ardından güvenlik önlemleri nedeniyle Almanya’da kalmaya devam ediyor. Flight Tracker verilerine göre uçak, İsrail’den Birüssebi kentindeki hava üssünden kalktıktan sonra akşam saatlerinde Berlin’e indi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uçağı, İran’a başlatılan saldırıların hemen ardından güvenlik tedbiri nedeniyle götürüldüğü Almanya’da kalmaya devam ediyor.

Uçuş takip sitesi "Flight Tracker” sitesine göre, ABD ve İsrail'in dün İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun uçağı "Wing of Zion” ülkeden ayrıldı.

Yerel saatle sabah 08.21’de Birüssebi kentindeki bir hava üssünden kalkan uçak akşam yerel saatle 21.29’da Berlin’e indi.

GÜVENLİK NEDENİYLE BERLİN'E KAÇIRILDI

İsrail hükümetine ait uçağın güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail’den ayrıldığı değerlendiriliyor.

İsrail’in İran’a geçen yıl haziran ayında düzenlediği saldırılar sırasında da Wing of Zion yurt dışına çıkarılmıştı.

