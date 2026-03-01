Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçına çıkamadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken teknik direktör Domenico Tedesco’dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Tedesco bu karşılaşmada rahatsızlığı nedeniyle yer aladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bilgilendirme

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü