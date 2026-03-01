ABD Ordusu duyurdu: İran gemisini batırdık!

ABD ordusu, Umman Körfezi'nde “İran ordusuna ait bir korveti vurduğunu ve korvetin batmaya başladığını” açıkladıAbone ol
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a ait bir deniz aracının hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İran'a ait bir Jamaran sınıfı korvetin, İran'a saldırıların başlangıcında ABD güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.
Geminin Umman Körfezi'nde İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'nda batmakta olduğu aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran silahlı kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis mensupları "silahlarını bırakmalı." ifadeleri hatırlatılan açıklamada, içindekilere “Gemiyi terk edin” çağrısı yapıldı.