BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

ABD Ordusu duyurdu: İran gemisini batırdık!

ABD Ordusu duyurdu: İran gemisini batırdık!

ABD ordusu, Umman Körfezi'nde “İran ordusuna ait bir korveti vurduğunu ve korvetin batmaya başladığını” açıkladı

Abone ol

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a ait bir deniz aracının hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İran'a ait bir Jamaran sınıfı korvetin, İran'a saldırıların başlangıcında ABD güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Geminin Umman Körfezi'nde İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'nda batmakta olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran silahlı kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis mensupları "silahlarını bırakmalı." ifadeleri hatırlatılan açıklamada, içindekilere “Gemiyi terk edin” çağrısı yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin’den ABD ve İsrail’e sert kınama
Çin’den ABD ve İsrail’e sert kınama
Kayserispor ve Gençlerbirliği haftayı 1 puanla kapattı
Kayserispor ve Gençlerbirliği haftayı 1 puanla kapattı
İran’da Geçici Liderlik Konseyi göreve başladı
İran’da Geçici Liderlik Konseyi göreve başladı
Papa Leo’dan ABD ve İsrail’e şiddeti durdurma çağrısı
Papa Leo’dan ABD ve İsrail’e şiddeti durdurma çağrısı
İran'dan Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne füze saldırısı!
İran'dan Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne füze saldırısı!
Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Ankara'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
Ankara'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
Bakan Şimşek'ten 'Borsa pazartesi kapatılacak' iddialarına ilişkin açıklama
Bakan Şimşek'ten 'Borsa pazartesi kapatılacak' iddialarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Samsun'da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İran'a bir ağır darbe daha! Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
İran'a bir ağır darbe daha! Mahmud Ahmedinejad öldürüldü