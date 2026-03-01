BIST 13.718
Çin’den ABD ve İsrail’e sert kınama

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ali Hamaney’in öldürülmesinin uluslararası ilişkilerin temel normlarını ve BM Şartı’nı ihlal ettiğini belirterek saldırıyı güçlü şekilde kınadı ve askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ⁠Hamaney'in öldürülmesinin uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiği ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in buna karşı çıktığı ve güçlü şekilde kınadığı vurgulanarak, askeri operasyonlara derhal son verilmesi, gerilimli durumun daha fazla tırmandırılmasından kaçınılması, Orta Doğu'da ve dünyada barış ve istikrarı korumak için ortak çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini belirterek, "Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Çinli Bakan, "BM Güvenlik Konseyinin onayını almadan egemen ülkelere saldırmak, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan barışın temelinin altını oyuyor. Uluslararası toplum dünyanın orman kanununa dönüşüne karşı çıkan açık ve kati bir ses çıkarmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

