İran, Amerikan üslerini vuruyor! 4 ülkeyi hedef aldı: Çok sayıda ölü var

İran'ın Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünü duyurmasının ardından bölge ülkelerindeki ABD üsleri ve İsrail hedef alındı. Saldırılarda Bahreyn, BAE, Katar, Umman ve Kuveyt'te can ve mal kayıpları yaşanırken, İsrail’de 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, İran saldırılarının bölge ülkelerini hedef almadığını belirtse de havaalanları, limanlar ve stratejik binalar isabet aldı.

Abone ol

İran'ın Ail Hamaney'in ölümünü duyurmasının ardından bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman'da can ve mal kayıpları yaşandı.

İranlı yetkililer saldırıların İsrail'e ve ABD üslerine yönelik olduğunu, bölge ülkelerini hedef alma niyetinde olmadıklarını açıklasa da bölge ülkelerinde birçok havaalanı, liman ve stratejik bina isabet adlı.

İsrail ise İran'a bugünkü saldırılarında ülkenin batı ve orta kesimlerini hedef aldığını ve 30 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı. AA muhabiri İran'ın bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarında bugün meydana gelen can ve mal kayıplarını derledi.

BAHREYN ULUSLARARASI HAVALİMANINA İHA SALDIRISI

İran'nın insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, Bahreyn Uluslararası Havalimanı isabet aldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı saldırıda maddi hasar meydana geldiğini ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Bahreyn'in başkenti Manama’da da bir kamikaze İHA'sı El-Me’arid Caddesi üzerindeki binaya isabet etti.

İHA'nın binaya çarpmasının ardından olay yerinden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılırken olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Bahreyn 28 Şubat'ta Manama'daki ABD'ye ait 5. Filo'nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurmuştu.

KATAR'DA SANAYİ BÖLGESİNDE YANGIN

İran'ın bugünkü saldırıları sonucunda Katar'ın başkenti Doha'daki sanayi bölgesine düşen füze parçaları küçük çaplı bir yangına neden oldu. Katar yangın sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıklarken, İran'ın bugüne kadarki saldırılarında yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

BAE'DE İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNE İHA PARÇALARI İSABET ETTİ

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de İsrail ve birçok yabancı misyonun ofislerinin bulunduğu binaya isabet eden İHA parçaları nedeniyle bir kadın ve çocuk yaralandı. BAE ayrıca, İran'dan gönderilen İHA'ların, Abu Dabi'deki Fransız askeri üssü "es-Selam Deniz Üssü"ndeki bir depoya isabet ettiğini açıkladı.

Ülkedeki savunma sisteminin bugüne kadar 165 balistik füze ile 541 İHA'yı engellediği ve şimdiye kadar İran saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.

UMMAN'IN DUKM TİCARET LİMANI’NA İHA'LI SALDIRI

İran'ın bugün gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında Umman'ın Dukm Ticaret Limanı’nı da isabet aldı. İki İHA ile düzenlenen saldırı sonucu Liman'daki bir yabancı işçinin yalandığı aktarıldı.

KUVEYT'TE BİR KİŞİ ÖLDÜ

Kuveyt, İran'dan yapılan saldırılar nedeniyle bugün bir kişinin öldüğünü duyurdu. Kuveyt makamları ayrıca bugüne kadarki İran saldırılarında 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

İRAN'IN İSRAİL'E BUGÜNKÜ SALDIRISINDA 10 KİŞİ ÖLDÜ

İran'ın bugün İsrail'le düzenlediği saldırıda, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya füze isabet etmesi sonucu 9 İsrailli öldü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 9 İsraillinin öldüğü olayda çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısında ise bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.