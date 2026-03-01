Samsun'da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.Abone ol
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.