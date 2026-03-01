BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

İran: Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz, ABD üslerini hedef alıyoruz

İran: Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz, ABD üslerini hedef alıyoruz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin bölge ülkelerine saldırı niyetinin olmadığını, sadece ABD üslerini hedef aldıklarını ifade etti.

Abone ol

Laricani, ABD merkezli X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Açıklamasında bölge ülkelerine seslenen Laricani,  "Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleriyle bölgede saldırılar yürüttüğünde, biz de o üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler o ülkelerin toprağı değil, ABD toprağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nden de benzer bir açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada, "Üzücü olan, bölge ülkelerinin, topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkça ilan etmelerine rağmen, ABD üsleri üzerinde kontrol sahibi olmadıkları için saldırıları engelleyememeleridir." ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurmuş, saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e ve Beyt Şemeş'e füze isabet etti
Foto Galeri İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e ve Beyt Şemeş'e füze isabet etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
BAE'den saldırının bilançosuna ilişkin açıklama: İran saldırılarında 3 kişi öldü
BAE'den saldırının bilançosuna ilişkin açıklama: İran saldırılarında 3 kişi öldü
Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı iddiası
Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı iddiası
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki! Batman'da halk savaşı protesto etti
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki! Batman'da halk savaşı protesto etti
İsrail ordusu, İran'a ait iki savaş uçağını imha ettiğini duyurdu
İsrail ordusu, İran'a ait iki savaş uçağını imha ettiğini duyurdu
Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Asprilla'nın yeni adresi duyuruldu
Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Asprilla'nın yeni adresi duyuruldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı
"Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiası! DMM'den açıklama geldi
"Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiası! DMM'den açıklama geldi
Ukrayna: Rusya kışın 14 bin 670'ten fazla güdümlü bomba, 738 füze ve yaklaşık 19 bin İHA fırlattı
Ukrayna: Rusya kışın 14 bin 670'ten fazla güdümlü bomba, 738 füze ve yaklaşık 19 bin İHA fırlattı
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
İran'nın Meşhed kentinde patlama!
İran'nın Meşhed kentinde patlama!
AB'den Hamaney'in ölümüyle ilgili açıklama: İran halkı için yeni bir umut doğdu
AB'den Hamaney'in ölümüyle ilgili açıklama: İran halkı için yeni bir umut doğdu
OPEC+ üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artıracak
OPEC+ üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artıracak