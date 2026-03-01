BIST 13.718
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki! Batman'da halk savaşı protesto etti

Batman'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde toplanan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Batman Şube Başkanı Muhammed Habib Durmaz, ABD ve İsrail'in saldırısının çok sayıda çocuğun öldürülmesiyle başladığını söyledi.

İran'a yönelik saldırılara tepki gösteren Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır Irak, Suriye, Libya ve Filistin'de milyonlarca Müslüman'ın kanını döken küresel zorbalar, bitmek bilmeyen vahşetlerine bir yenisini daha ekledi. Hiçbir hukuki ve somut delile dayanma gereği bile hissetmeden, uluslararası tüm kurum ve kuruluşları ayaklar altına alarak, dünyanın gözlerinin içine bakarak pervasızca hareket ettiler. Bu saldırıların amacı, bölgedeki bütün devletleri zaaf ve kaosa teslim etmek, ülkeleri istikrarsızlaştırmak ve bölgeyi kan gölüne çevirmektir. Bu saldırgan tutum, artık münferit değil, sistematik bir istikrarsızlaştırma politikasıdır. Son çeyrek asırdır hep bir bahane, hep bir yalanla İslam coğrafyaları bombalanıyor. Ayakta kalan sağlam bir İslam beldesi bırakmadılar. Bugün yapılması gereken dağınık ve cılız açıklamalar değil, İslam ülkelerinin ortak ve kararlı bir duruş sergilemesidir."

Protestoya, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

