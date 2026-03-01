İran'nın Meşhed kentinde patlama!

İran'ın Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi yakınlarındaki bir askeri birlikte patlama meydana geldi.

İran medyasına göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları çeşitli şehirlerde devam ediyor.

Mehr Haber Ajansı, Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi yakınlarındaki bir askeri birlikte patlama meydana geldiğini duyurdu.

Başkent Tahran'da sabah saatlerinde düzenlenen saldırıların yanı sıra Tebriz, Kerec ve Urumiye kentlerinde de patlama seslerinin geldiği belirtiliyor.

- ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.