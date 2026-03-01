BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

OPEC+ üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artıracak

OPEC+ üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artıracak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artırma kararı aldı.

Abone ol

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplandı.

Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisinin ele alındığı toplantıda, "istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının yansıttığı mevcut sağlıklı piyasa temellerine" dikkati çeken ülkeler, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artırma kararı aldı.

Ülkelerin ayrıca, piyasa koşullarına bağlı olarak gönüllü üretim kesintilerinin kademeli olarak kısmen ya da tamamen geri getirilebileceği kaydedildi.

Grubun bir sonraki toplantısı 5 Nisan'da yapılacak.

Üretim kesintileri

OPEC+ grubunun üretim kesintileri, Mart 2025 itibarıyla günlük 5,85 milyon varil seviyesine ulaşmıştı. Küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 5,7'sine karşılık gelen bu miktar, grubun Ekim 2022'de açıkladığı günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi, Nisan 2023'te duyurduğu günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti ile Kasım 2023'te ilan ettiği günlük 2,2 milyon varillik ek kesintiden oluşuyordu.

Söz konusu ülkeler, geçen yılın nisan-eylül döneminde kademeli üretim artışına giderek bu kesintilerin günlük 2,2 milyon varillik bölümünü geri aldı. Ekim 2025'ten itibaren ise günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesintinin kademeli olarak geri çekilmesi süreci başlatıldı. En son Aralık 2025'te üretimini artıran grup, bu yılın ocak-mart döneminde ise mevsimsel nedenlerle üretim artışlarına ara vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu
İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu
İngiltere açıkladı! İran, Kıbrıs Rum kesimine 2 füze fırlattı
İngiltere açıkladı! İran, Kıbrıs Rum kesimine 2 füze fırlattı
Bülent Arınç'tan İran ve iç siyaset mesajı: "Hukuk ve adalet reformu şart"
Bülent Arınç'tan İran ve iç siyaset mesajı: "Hukuk ve adalet reformu şart"
Katar'da futbol müsabakaları ertelendi
Katar'da futbol müsabakaları ertelendi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı
İran, İsrail'e yeni füze ve İHA saldırısı başlattı
İran, İsrail'e yeni füze ve İHA saldırısı başlattı
Özgür Özel'den İran'a yapılan saldırılar hakkında açıklama
Özgür Özel'den İran'a yapılan saldırılar hakkında açıklama
Ağrı'da iftar öncesi dehşet! 2 çocuk annesi kadın olayın etkisinden çıkamadı: O ses hala aklımda
Ağrı'da iftar öncesi dehşet! 2 çocuk annesi kadın olayın etkisinden çıkamadı: O ses hala aklımda
İsrail, İranlı 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti
İsrail, İranlı 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Hamaney için taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Hamaney için taziye mesajı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi