Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Bugün saat 20:00'de başlayacak Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe bugün saat 20:00'de Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi de belli oldu. VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Suat Güz ise AVAR'da görev yapacak.

