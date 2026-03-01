BIST 13.718
Katar'da futbol müsabakaları ertelendi

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına, bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misillemeleri nedeniyle Katar Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm lig ve turnuvaların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ulusal düzeyde düzenlenen tüm müsabakaların ve organizasyonların “ikinci bir duyuruya kadar” askıya alındığı bildirildi. Açıklamada yeni programın daha sonra duyurulacağı kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte ülke futbolunda tüm resmi faaliyetler belirsiz bir süre ertelenmiş oldu.

⁠ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

