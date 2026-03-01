MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.Abone ol
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Adaylar, sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.