Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı iddiası

Fenerbahçe Beko koçu Saras Jasikevicius, iddiaya göre Dubai'de mahsur kaldı. Fenerbahçeli yetkililerin, Jasikevicius'un Avrupa'ya dönüşünü sağlamak adına Dubai Basketbol takımının idarecileriyle temas halinde olduğu belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı gerçekleştirmesinin ardından bölgede gerilimli saatler yaşanmaya devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Meridian Sport'un haberine göre; Birkaç günlük izinde olan Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı iddia edildi.

Haberde, Fenerbahçeli yetkililerin, Saras Jasikevicius'un Avrupa'ya dönüşünü sağlamak adına Dubai Basketbol takımının idarecileriyle temas halinde olduğu belirtildi. Ayrıca, Jasikevicius'un yanı sıra Partizan'da forma giyen Dylan Osetkowski ve Shake Milton'ın da Dubai'de olduğu ifade edildi.

Jasikevicius ve Partizanlı oyuncuların seyahat kısıtlamaları nedeniyle uçakların havalanamadığı Dubai'den ne zaman ayrılacağı henüz belli olmazken, kara yoluyla uluslararası uçuşların sürdüğü Umman veya Suudi Arabistan'a geçilmesinin planlandığı aktarıldı.

