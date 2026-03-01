BIST 13.718
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun ilk etabı Tayland Grand Prix'sini, Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ilk sırada tamamladı.Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışına çıktı ve yarışı 17. sırada bitirdi.

Şampiyonada sezonun ilk mücadelesi, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden koşuldu.

Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezona galibiyetle başladı.

Red Bull KTM Factory Racing takımından İspanyol Pedro Acosta, Bezzecchi'nin 5.543 saniye gerisinde ikinci, Trackhouse MotoGP ekibinden İspanyol Raul Fernandez ise liderin 9.259 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışına çıktı. Prima Pramac Yamaha'nın sürücüsü Toprak, yarışı 17. sırada bitirdi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, liderin 39.194 saniye gerisinde yarışı tamamladı.

Sezonun ikinci yarışı Brezilya Grand Prix'si 22 Mart'ta koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan

2. Pedro Acosta (İspanya): 20

3. Raul Fernandez (İspanya): 16

4. Jorge Martin (İspanya): 13

5. Ai Ogura (Japonya): 11

