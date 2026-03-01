BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

İngiltere açıkladı! İran, Kıbrıs Rum kesimine 2 füze fırlattı

İngiltere açıkladı! İran, Kıbrıs Rum kesimine 2 füze fırlattı

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) doğru iki füze fırlattığını ancak füzelerin İngiliz üslerini hedef almadığından oldukça emin olduklarını söyledi.

Abone ol

Sky News ve BBC'ye konuşan Bakan Healey, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetlerin bölgede "savunma kapasitesi" kapsamında görev yaptığını belirtti.

Healey, "İngiltere'nin müttefiklerine, örneğin Katar ve Kıbrıs'a doğru ilerleyen füzeleri veya insansız hava araçlarını vuracaklar." dedi.

Bakan Healey, İran'ın dün saldırı düzenlediği Bahreyn'deki askeri üs yakınında 300 İngiliz personelin konuşlu olduğunu ve bazılarının "saldırıya birkaç yüz metre mesafede" bulunduğunu ifade etti.

İran'ın Orta Doğu genelinde artan saldırılarının İngiliz personel ve vatandaşlarını riske attığını söyleyen Healey, bu saldırıların "İngiliz personeli ve İngiliz halkını riske attığı" yönünde endişe duyduğunu dile getirdi.

Healey, ayrıca İran'dan iki füzenin, İngiltere'nin askeri üslerinin bulunduğu GKRY'ye doğru ateşlendiğini açıkladı.

John Healey, "Bu füzelerin bizim üslerimizi hedef almadığından oldukça eminiz ancak bu İran'ın misillemesinin ne kadar ayrım gözetmediğini gösteriyor." diye konuştu.

"Biz, saldırıların hiçbir parçası olmadık"

İngiltere'nin savunma operasyonlarından saldırı operasyonlarına geçip geçmeyeceği sorusuna ise Healey, "Biz saldırıların hiçbir parçası olmadık." yanıtını verdi.

Bakan Healey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız çabaları savunma amaçlı eylemlere yoğunlaştırıyoruz. Bunu en başından beri yaptık ve Kıbrıs'a ve Katar'a ilave radarlar, uçaklar ve diğer silah sistemlerini sevk ettik. Şu anda, bu hafta sonu itibarıyla bölgesel koordinasyonun bir parçası olarak uçuş gerçekleştiriyoruz ve tüm eylemlerimiz İngiltere çıkarlarını savunmaya ve Birleşik Krallık müttefiklerini savunmaya yönelik."

İngiltere'nin müttefikleriyle İran'a doğrudan saldırıp saldırmayacağına ilişkin soru üzerine Healey, "Spekülasyon yapmayacağım ve varsayımsal bir durum ya da muhtemel görüşmeler ve operasyonlar hakkında benden bunu beklememelisiniz." şeklinde karşılık verdi.

Healey, "Atacağımız adımlar ve şu anda attığımız adımlar, her zaman belirlenmiş angajman kuralları çerçevesinde olacak, çıkarlarımızı ve diğer müttefiklerin kolektif çıkarlarını savunmaya devam edecek ve uluslararası hukuk içinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
"Türkiye'yi kim yönetsin" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın
Foto Galeri "Türkiye'yi kim yönetsin" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç'tan İran ve iç siyaset mesajı: "Hukuk ve adalet reformu şart"
Bülent Arınç'tan İran ve iç siyaset mesajı: "Hukuk ve adalet reformu şart"
Katar'da futbol müsabakaları ertelendi
Katar'da futbol müsabakaları ertelendi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı
İran, İsrail'e yeni füze ve İHA saldırısı başlattı
İran, İsrail'e yeni füze ve İHA saldırısı başlattı
Özgür Özel'den İran'a yapılan saldırılar hakkında açıklama
Özgür Özel'den İran'a yapılan saldırılar hakkında açıklama
Ağrı'da iftar öncesi dehşet! 2 çocuk annesi kadın olayın etkisinden çıkamadı: O ses hala aklımda
Ağrı'da iftar öncesi dehşet! 2 çocuk annesi kadın olayın etkisinden çıkamadı: O ses hala aklımda
İsrail, İranlı 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti
İsrail, İranlı 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Hamaney için taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Hamaney için taziye mesajı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması
Hamaney'in ölümü sonrası koltuğa oturan isim belli oldu
Hamaney'in ölümü sonrası koltuğa oturan isim belli oldu
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Yüksek Savunma Konseyini acil toplantıya çağırdı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Yüksek Savunma Konseyini acil toplantıya çağırdı