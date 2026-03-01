BIST 13.718
Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Asprilla'nın yeni adresi duyuruldu

İspanyol AS gazetesi, ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atan Yaser Asprilla için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'da beklenen etkiyi yaratamayan Yaser Asprilla'nın adı yeni bir iddia ile birlikte yeniden gündeme geldi.  İspanyol spor gazetesi AS, Kolombiyalı kanat oyuncusunun bir sonraki durağının İngiltere olabileceğini öne sürdü ve Leeds United'ı işaret etti.

Beklentileri karşılamadı

Girona, 2024-25 sezonuna büyük umutlarla başlamıştı. Watford'dan 18 milyon euroya kadrosuna kattığı Yaser Asprilla'nın İspanya'da fark yaratmasını bekleyen kulüp, bu beklentide yanıldı. 22 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinde istenen performansı bir türlü ortaya koyamadı ve sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralandı.

Ancak sahne değişince tablo değişmedi. Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta yalnızca 175 dakika süre bulan Asprilla, sarı kırmızılı renklerde de skora katkı sağlayamadı. İlk 11'de yalnızca Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçında görev yapan Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray'ın yarım sezonluk kirasına 1 milyon 200 bin euro ödeyeceğini KAP bildirimiyle kamuoyuyla paylaşmıştı.

Leed United gündemde

AS'ın haberine göre Asprilla'nın bir sonraki adresi İngiltere olabilir. Kolombiyalı futbolcunun Leeds United'ın radarına girdiği ileri sürülürken bu iddia, oyuncunun Watford'da geçirdiği dönemin ardından İngiliz futboluna aşina olduğu gerçeğiyle de örtüşüyor. Girona'da başlayan ve Galatasaray'da devam eden hayal kırıklığı silsilesini Leeds'te kırıp kıramayacağı merak konusu.

