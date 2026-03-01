BIST 13.718
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan'a mesaj gönderen Aliyev, Hamaney'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Aliyev mesajında, "Bu ağır kayıp dolayısıyla size, merhumun ailesine ve dost İran halkına derin üzüntüyle başsağlığı dileklerimizi iletiyor, sabır ve metanet diliyoruz.

Ayetullah Ali Hamaney, uzun yıllar boyunca İran devletinin ve toplumunun hayatında önemli rol oynamış, ülkesinin siyasi ve dini hayatında özel yere sahip şahsiyetti. Onun vefatı İran için büyük kayıptır.

Bu zor günde dost ve kardeş İran halkına barış, istikrar ve huzur diliyoruz. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

