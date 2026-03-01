BIST 13.718
Ukrayna: Rusya kışın 14 bin 670'ten fazla güdümlü bomba, 738 füze ve yaklaşık 19 bin İHA fırlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, kışın 3 ay boyunca ülkesine yönelik 14 bin 670'ten fazla güdümlü bomba, 738 füze ve 19 bine yakın insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesine yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ukraynalıların, çeşitli silahlarla düzenlenen binlerce Rus saldırısına maruz kaldığını vurgulayan Zelenskiy, Rus ordusunun sadece son bir hafta içinde 1720'den fazla İHA, 1300'e yakın güdümlü bomba ve 100'den fazla farklı tipten füzeyle Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

 "Ukraynalılar, her şeye rağmen bu ağır kışı atlattı"

Zelenskiy, Rus ordusunun, kış boyunca Ukrayna'nın sivil ve kritik altyapısına hava saldırıları sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın, kış boyunca 3 ay içinde Ukrayna'ya 14 bin 670'ten fazla güdümlü bomba, 738 füze ve yaklaşık 19 bin İHA ile saldırılar yaptığını aktaran Zelenskiy, "Ancak, her şeye rağmen Ukraynalılar, bu ağır kışı atlattı." ifadesine yer verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı saldırılarda İran ile ortak ürettikleri "Şahed" tipi İHA'ları ağırlıklı olarak kullanmaya devam ettiğinin altını çizen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bunlar, İran rejiminin, şu anda Orta Doğu ülkelerine fırlattığı aynı insansız hava araçlarıdır. Dünyanın her yerinde kötülüğe karşı çıkmak lazım. ABD ve müttefikleri yeterince kararlı olduklarında, en kanlı diktatörler bile sonunda suçlarının bedelini ödeyecek."

