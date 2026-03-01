BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, İran'a ait iki savaş uçağını imha ettiğini duyurdu

İsrail ordusu, İran'a ait iki savaş uçağını imha ettiğini duyurdu

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'a ait iki savaş uçağını saldırı düzenleyerek imha ettiğini duyurdu.

Abone ol

Ordudan yapılan açıklamada, saldırı düzenlenen uçakların F-5 ve F-4 tipi savaş uçakları olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, İran'ın batısındaki Tebriz havaalanında kalkışa hazırlanan F-5 ve F-4 tipi 2 savaş uçağını vurduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırının İran Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerini ve ülkenin hava savunmasını zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Asprilla'nın yeni adresi duyuruldu
Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Asprilla'nın yeni adresi duyuruldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı
"Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiası! DMM'den açıklama geldi
"Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiası! DMM'den açıklama geldi
Ukrayna: Rusya kışın 14 bin 670'ten fazla güdümlü bomba, 738 füze ve yaklaşık 19 bin İHA fırlattı
Ukrayna: Rusya kışın 14 bin 670'ten fazla güdümlü bomba, 738 füze ve yaklaşık 19 bin İHA fırlattı
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
İran'nın Meşhed kentinde patlama!
İran'nın Meşhed kentinde patlama!
AB'den Hamaney'in ölümüyle ilgili açıklama: İran halkı için yeni bir umut doğdu
AB'den Hamaney'in ölümüyle ilgili açıklama: İran halkı için yeni bir umut doğdu
OPEC+ üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artıracak
OPEC+ üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artıracak
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu
İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu
İngiltere açıkladı! İran, Kıbrıs Rum kesimine 2 füze fırlattı
İngiltere açıkladı! İran, Kıbrıs Rum kesimine 2 füze fırlattı
Bülent Arınç'tan İran ve iç siyaset mesajı: "Hukuk ve adalet reformu şart"
Bülent Arınç'tan İran ve iç siyaset mesajı: "Hukuk ve adalet reformu şart"