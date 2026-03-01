BIST 13.718
Papa Leo’dan ABD ve İsrail’e şiddeti durdurma çağrısı

Papa Leo, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını derin bir endişeyle takip ettiğini belirterek taraflara şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

Papa Leo, "İlgili taraflara, şiddet sarmalını onarılamaz bir uçuruma dönüşmeden durdurma yönündeki ahlaki sorumluluğu üstlenmeleri yönünde samimi bir çağrıda bulunuyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "İstikrar ve barış, karşılıklı tehditlerle veya silahlarla değil yalnızca makul, gerçek ve sorumlu diyalogla inşa edilir".

Aziz Petrus Meydanı'nda kalabalığa hitaben konuşan Papa Leo, saldırıyı muazzam boyutlarda bir trajedi olarak tanımlarken diplomasinin yeniden başlatılması çağrısını yineledi. Papa Leo, taraflar arasında adalete dayalı "makul, özgün ve sorumlu" bir diyalog istedi ve silahların “yıkım, acı, ölüm” getirdiğini dile getirdi.

