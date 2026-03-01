İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e ve Beyt Şemeş'e füze isabet etti

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 8 kişi öldü

İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.