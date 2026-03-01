BIST 13.718
İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e ve Beyt Şemeş'e füze isabet etti

ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bir füze Tel Aviv'e isabet etti. Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı. Öte yandan İran'ın fırlattığı bir başka füzenin, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 8 İsrailli öldü.

İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti.İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran’ın balistik füze saldırısında en az bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, patlama nedeniyle bazı kişilerin çeşitli derecelerde yaralandığı ifade edildi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 8 kişi öldü

İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.

