BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

BAE'den saldırının bilançosuna ilişkin açıklama: İran saldırılarında 3 kişi öldü

BAE'den saldırının bilançosuna ilişkin açıklama: İran saldırılarında 3 kişi öldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana yabancı uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ülkeye gönderilen 165 balistik füze ile 541 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

Abone ol

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı düzenlediği misilleme saldırılarına, ilişkin bilgi verildi.

İran saldırılarının ikinci gününde BAE Hava Kuvvetlerinin, 20 balistik füzeyi imha ettiği, 8 balistik füzenin denize düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, 2 seyir füzesi ve 311 İHA'ya müdahale edildiği ve 21 İHA'nın sivil noktalara isabet ettiği belirtildi.

İran'ın saldırılarını başlatmasından bu yana BAE topraklarına 165 balistik füzenin fırlatıldığı, bunlardan 152'sinin engellendiği, 13'ünün de denize düştüğü kaydedildi.

BAE'ye 541 İHA'nın gönderildiğinin tespit edildiği, 506'sının imha edildiği, kalan 35'inin ise BAE topraklarına düştüğü aktarılan açıklamada, Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Balistik füze ve İHA'lara müdahale sırasında şarapnel ve mühimmatların cisimlerinin düşmesi sonucu sivil bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.

- ⁠ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı iddiası
Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı iddiası
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki! Batman'da halk savaşı protesto etti
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki! Batman'da halk savaşı protesto etti
İsrail ordusu, İran'a ait iki savaş uçağını imha ettiğini duyurdu
İsrail ordusu, İran'a ait iki savaş uçağını imha ettiğini duyurdu
Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Asprilla'nın yeni adresi duyuruldu
Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Asprilla'nın yeni adresi duyuruldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı
"Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiası! DMM'den açıklama geldi
"Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiası! DMM'den açıklama geldi
Ukrayna: Rusya kışın 14 bin 670'ten fazla güdümlü bomba, 738 füze ve yaklaşık 19 bin İHA fırlattı
Ukrayna: Rusya kışın 14 bin 670'ten fazla güdümlü bomba, 738 füze ve yaklaşık 19 bin İHA fırlattı
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
İran'nın Meşhed kentinde patlama!
İran'nın Meşhed kentinde patlama!
AB'den Hamaney'in ölümüyle ilgili açıklama: İran halkı için yeni bir umut doğdu
AB'den Hamaney'in ölümüyle ilgili açıklama: İran halkı için yeni bir umut doğdu
OPEC+ üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artıracak
OPEC+ üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artıracak
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu