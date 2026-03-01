BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
Bakan Şimşek'ten 'Borsa pazartesi kapatılacak' iddialarına ilişkin açıklama

"Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiğine ya da bu yönde bir karar alınacağına" ilişkin iddialar DMM tarafından yalanlamıştı. Bakan Şimşek konuyla ilgili açıklamasında, jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Ekonomimize olası etkilerini, tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz, ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir." ifadesini kullandı.

Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladığı açıklamasını alıntılayarak, paylaşım yaptı.

Jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Şimşek, "Ekonomimize olası etkilerini, tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DMM iddiaları yalanlamıştı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiğine ya da bu yönde bir karar alınacağına" ilişkin iddiaların bazı sosyal medya hesaplarından dolaşıma sokulduğu belirtilmişti.

Söz konusu iddialara ilişkin yetkili kurumlar nezdinde alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:

"Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir. Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

