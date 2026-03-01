İran'dan Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne füze saldırısı!

İran Devrim Muhafızları, “Gerçek Vaat 4” operasyonu kapsamında ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört balistik füze ile hedef aldıklarını duyurdu. İran operasyonlarında 3 ABD askerinin öldüğü açıklandı.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin haftalar öncesinde bölgeye gönderdiği Abraham Lincoln uçak gemisini 4 balistik füze ile vurduğunu ileri sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 7. duyurusu yayımlandı.

Açıklamada, "Düşman hedeflerine saldırı sonucunda, ABD ordusuna ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi dört balistik füze ile hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusu tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran-ABD gerili sonrasında Abraham Lincoln Uçak Gemisi taarruz grubu, Umman denizinde konuşlanmıştı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD'den geminin hedef alınmadığı yönünde açıklama geldi.

3 ASKER ÖLDÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'li 3 askerin öldüğü, 5 askerin ağır yaralandığı belirtilerek, çok sayıda askerin hafif yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik "operasyonunun sürdüğü" vurgulanarak, durumun değişkenliğinden ötürü ölen askerlerin kimlik bilgilerinin henüz paylaşılmayacağı kaydedildi.

TRUMP, ABRAHAM LİNCOLN'Ü ORTA DOĞU'YA GÖNDERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

New York Times'ın (NYT) 13 Şubat'taki bir haberinde dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bölgeye sevk edilen ve gerilimin odağında yer alan USS Abraham Lincoln (CVN-72), ABD'nin en güçlü uçak gemilerinden biri olarak biliniyor. Nükleer enerjiyle çalışan ve 330 metreyi aşan uzunluğa sahip olan bu devasa yüzen kale, yaklaşık 90 uçak ve helikopter taşıma kapasitesine sahip. Gelişmiş radar sistemleri ve füze savunma ağlarıyla korunan gemi, bünyesindeki F-35C ve F/A-18E/F Super Hornet savaş uçaklarıyla bölgedeki operasyonların ana komuta ve saldırı merkezi görevini yürütüyor.