BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

Donald Trump: İran'da 48 lideri öldürdük

Donald Trump: İran'da 48 lideri öldürdük

İsrail ve ABD, ortak koordinasyonla İran’a kapsamlı hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda birçok üst düzey İranlı yetkili yaşamını yitirirken, en kritik kayıp İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney oldu. Bölgede gerilim artarken, ABD Başkanı Donald Trump saldırılarda 48 liderin öldürüldüğünü açıkladı.

Abone ol

İsrail ile ABD ortak koordinasyonu ile İran'a yönelik kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirildi. 

Saldırılarda birçok İranlı üst düzey yetkili hayatını kaybederken bunlardan en önemlisi İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney oldu.

Bölgede gerilim yükselmeye devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi.

Trump, "İran’a düzenlenen saldırılarda 48 lideri öldürdük" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçında yok!
Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçında yok!
ABD Ordusu duyurdu: İran gemisini batırdık!
ABD Ordusu duyurdu: İran gemisini batırdık!
Çin’den ABD ve İsrail’e sert kınama
Çin’den ABD ve İsrail’e sert kınama
Kayserispor ve Gençlerbirliği haftayı 1 puanla kapattı
Kayserispor ve Gençlerbirliği haftayı 1 puanla kapattı
İran’da Geçici Liderlik Konseyi göreve başladı
İran’da Geçici Liderlik Konseyi göreve başladı
Papa Leo’dan ABD ve İsrail’e şiddeti durdurma çağrısı
Papa Leo’dan ABD ve İsrail’e şiddeti durdurma çağrısı
İran'dan Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne füze saldırısı!
İran'dan Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne füze saldırısı!
Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Ankara'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
Ankara'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
Bakan Şimşek'ten 'Borsa pazartesi kapatılacak' iddialarına ilişkin açıklama
Bakan Şimşek'ten 'Borsa pazartesi kapatılacak' iddialarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü