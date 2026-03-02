BIST 13.718
DOLAR 43,97
EURO 51,85
ALTIN 7.577,37
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de beraberlik sonrası stadyumda mini toplantı

Fenerbahçe'de beraberlik sonrası stadyumda mini toplantı

Fenerbahçe, ligin 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 kritik puan kaybetti ve Galatasaray’ın 4 puan gerisinde kaldı. Maçın ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri statta mini bir toplantı gerçekleştirdi.

Abone ol

Sarı-lacivertliler, ligin 24.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 kritik puan kaybetti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın 4 puan gerisinde kaldı. Maçın ardından flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN MİNİ TOPLANTI

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri şu an statta mini bir toplantı gerçekleştirdi.

SARAN: BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Öte yandan Sadettin Saran maçın ardından açıklama yapmadan stattan ayrıldı. Sadettin Saran, bu sırada basın mensuplarından gelen soruların ardından, "Biz şampiyon olacağız." dedi.

Saran, bir basın mensubunun, “Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?” sorusuna “Aynen devam, toparlayacağız" şeklinde cevap verdi. 

İlgili Haberler
Fenerbahçe Antalya deplasmanında iki puan bıraktı
ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan İran'a misilleme yetkisi!
Suudi Arabistan İran'a misilleme yetkisi!
Pakistan'daki protestolarda 9 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'daki protestolarda 9 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe Antalya deplasmanında iki puan bıraktı
Fenerbahçe Antalya deplasmanında iki puan bıraktı
ABD B-2 uçaklarıyla İran hedeflerini vurdu
ABD B-2 uçaklarıyla İran hedeflerini vurdu
İran, Amerikan üslerini vuruyor! 4 ülkeyi hedef aldı: Çok sayıda ölü var
İran, Amerikan üslerini vuruyor! 4 ülkeyi hedef aldı: Çok sayıda ölü var
Donald Trump: İran'da 48 lideri öldürdük
Donald Trump: İran'da 48 lideri öldürdük
Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçına çıkamadı
Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçına çıkamadı
ABD Ordusu duyurdu: İran gemisini batırdık!
ABD Ordusu duyurdu: İran gemisini batırdık!
Çin’den ABD ve İsrail’e sert kınama
Çin’den ABD ve İsrail’e sert kınama
Kayserispor ve Gençlerbirliği haftayı 1 puanla kapattı
Kayserispor ve Gençlerbirliği haftayı 1 puanla kapattı
İran’da Geçici Liderlik Konseyi göreve başladı
İran’da Geçici Liderlik Konseyi göreve başladı
Papa Leo’dan ABD ve İsrail’e şiddeti durdurma çağrısı
Papa Leo’dan ABD ve İsrail’e şiddeti durdurma çağrısı