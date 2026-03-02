Fenerbahçe'de beraberlik sonrası stadyumda mini toplantı

Fenerbahçe, ligin 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 kritik puan kaybetti ve Galatasaray’ın 4 puan gerisinde kaldı. Maçın ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri statta mini bir toplantı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, ligin 24.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 kritik puan kaybetti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın 4 puan gerisinde kaldı. Maçın ardından flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN MİNİ TOPLANTI

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri şu an statta mini bir toplantı gerçekleştirdi.

SARAN: BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Öte yandan Sadettin Saran maçın ardından açıklama yapmadan stattan ayrıldı. Sadettin Saran, bu sırada basın mensuplarından gelen soruların ardından, "Biz şampiyon olacağız." dedi.

Saran, bir basın mensubunun, “Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?” sorusuna “Aynen devam, toparlayacağız" şeklinde cevap verdi.