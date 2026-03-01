Fenerbahçe Antalya deplasmanında iki puan bıraktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Antalyaspor 43'ncü dakikada Levent Mercan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi 49'da van de Streek ile farkı 2'ye çıkardı.

2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Fenerbahçe, 63'te Cherif ve 69'da Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-2'yi yakaladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 54 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Antalyaspor ise puanını 24 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

90'Karşılaşma 2-2 sona erdi.

90'Sol kanattan Guendouzi'nin ortasına Asensio kafayı vurdu top direğin dibinden auta gitti.

90'Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.

90'Kornerde ceza sahası içerisinde boşta kalan topa Brown vurdu, top üstten auta gitti.

69'GOL! Veysel Sarı topu kendi ağlarına gönderdi. Sağ kanattan hareketlenen Asensio'nun içeri çevirdiği topta Veysel Sarı ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

64'Ballet sağ kanattan iki rakibinden sıyrıldı ve topu içeri çevirdi arka tarafta van de Streek'in vuruşunu kaleci Ederson çıkardı.

63'GOL! Cherif topu ağlara gönderdi. Asensio'nun ortasında iyi yükselen Cherif kafayla topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

50'GOL! van de Streek topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen van de Streek arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

46'Antalya'da ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

43'GOL! Antalyaspor 1-0 öne geçti. Guendouzi'den kaptığı topla sol kanattan hareketlenen Ballet, topu içeri çevirdi. Kale çizgisinde Soner ile birlikte hareketlenen Levent, topu kendi ağlarına gönderdi. Antalyaspor 1-0 önde.

38'Bünyamin Balcı, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, son anda Ederson kornere çeldi.

33'Veysel'in hatasında Kerem araya girdi orta sahadan aldığı topla ilerleyen Kerem karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top kalecinin üstüne gitti.

28'Antalyaspor'da Giannetti sakatlandı ve oyuna devam edemeyecek.

19'Semedo sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyecek.

16'Sağ çaprazdan Kerem savunmanın arkasına sarktı, topu içeri çevirdi Sidiki'den önce savunma ayak koydu.

9'Semedo'nun ara pasında kaleci kalesinden çıktı ve Kerem'den önce topa müdahale etti. Ardından kaleci Cuesta'nın pasında Semedo araya girdi ve topu Kerem'e kazandırdı. Kerem'in ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşu yan ağlarda kaldı.

5'Kerem Aktürkoğlu, kaleci Cuesta'ya pres yaptı. Kaleci son anda topu ayağından çıkardı ve taça attı.

1'Antalya'da maç başladı.

Antalyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Gianetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Doğukan, Storm, Streek

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Asensio, Cherif, Kerem